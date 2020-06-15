Avcılar'da ilkokuldan bilgisayar hırsızlığı kamerada AVCILAR'da bir ilkokula giren hırsızlar, iki dizüstü bilgisayarı çaldı.

AVCILAR'da bir ilkokula giren hırsızlar, iki dizüstü bilgisayarı çaldı. Toplam 38 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan 2 şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Cihangir Mahallesi'nde 3 Haziran'da saat 22.00 sıralarında bir ilkokulda hırsızlık yapan şüphelileri yakalamak için Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirligi ekibi soruşturma başlattı. İçeri giren hırsızların okul müdürüne ait oda kapısını yangın tüpü ile kırarak içeri girdikleri tespit edildi. Parmak izlerinden ve güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlığı çok sayıda suç kaydı bulunan A.İ.'nin yaptığı belirlendi. Bu kişinin Esenyurt'taki evine uzun süreden bu yana uğramadığı belirlendi. Önceki gün saat 21.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Kazımkarabekir Caddesi'ndeki arsa içerisindeki konteynerde gizlenen A.İ. ile aynı mahallede bir evde gizlenen suç ortağı U.S. yakalandı. A.İ., sorgusunda dizüstü bilgisayarı Yeşilkent Mahallesi'ndeki Uğur isimli kişiye 800 TL karşılığında sattığını söyledi. 5 ayrı suçtan kaydı bulunan yakalanan bu kişi bilgisayarın bir yakınında olduğunu, getirebileceğini söyledi. Kısa süre sonra 2 bilgisayar getirildi. Ancak, bunların okuldan çalınan dizüstü bilgisayarlar olmadığı belirlendi. Sürdürülen soruşturmada, bilgisayarların Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Alican isimli kişiyle satıldığı ortaya çıktı.Polise çağrılan bu kişi, bilgisayarları almadığını savundu. 2 şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.



Kaynak: DHA