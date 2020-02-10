AVCILAR'DA İKİ KADININ DOLANDIRICILIĞI GÜVENLİK KAMERALARINDA
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AVCILAR'DA İKİ KADININ DOLANDIRICILIĞI GÜVENLİK KAMERALARINDA

AVCILAR'da girdikleri iki ayrı markette kasiyerleri dolandıran iki kadın, kayıplara karıştı.

10.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 13:25
AVCILAR'DA İKİ KADININ DOLANDIRICILIĞI GÜVENLİK KAMERALARINDA

AVCILAR'da girdikleri iki ayrı markette kasiyerleri dolandıran iki kadın, kayıplara karıştı. Kadınların marketteki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kadın, Mahallesi'ndeki bir kuru gıda marketi ile çeşitli ürünlerin satıldığı işyerine girdi. Buralarda ayrı ayrı 10'ar TL'lik ürün alıp bedelinin alınması için 200'er TL veren kadınlar, kasiyerleri konuşturarak dikkatlerini dağıtttı.  Cüzdanlarından çıkardıkları parayı gösterip vermiş gibi yaparak,  el çabukluğu ile üzerlerinde  gizleyen kadınlar, kasiyerlere parayı verdiklerini söyledi. Dikkatleri dağılan iki kasiyer 190'ar TL para üstünü kadınlara verdi. İki kadın parayı alıp hızla uzaklaşırken olay, kasadaki paraların eksik çıkması üzerine güvenlik kameralarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Polis, iki işyerindeki güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek, şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

---------------Güvenlik kamerası-Kadınlar işyerine gelirken -Kadınlar kasada kasiyerlerle konuşurken ve para verip alırken 

 


Kaynak: DHA
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