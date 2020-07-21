Avcılar'da İETT şoförünün dikkati kedi yavrusunu kurtardı
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Avcılar'da İETT şoförünün dikkati kedi yavrusunu kurtardı

AVCILAR'da İETT otobüsünün ön lastiğinin bulunduğu bölüme giren yavru kedi, şoför tarafından fark edilince yolcular başka araca alındı ve itfaiyeye haber verildi.

Avcılar'da İETT şoförünün dikkati kedi yavrusunu kurtardı
21.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:14

AVCILAR'da İETT otobüsünün ön lastiğinin bulunduğu bölüme giren yavru kedi, şoför tarafından fark edilince yolcular başka araca alındı ve itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye erlerinin çabası ile yavru kedi sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sabah saat 08.30 sıralarında Avcılar D-100 karayolu, yan yoldan Küçükçekmece yönüne giden İETT otobüsünün şoförü Merkez Üniversite Kampusü durağına yaklaştı. Bu sırada kaldırımdaki bir kedinin lastiğin bulunduğu bölüme hızla koştuğunu gören şoför inip baktı. Yavru kediyi çıkarmaya çalışan şoför sonuç alamadı. Bunun üzerine durumu yolculara anlatan şoför birkaç dakika sonra gelecek başka bir otobüse binmelerini rica etti. Yolcular da yavru kedinin kurtarılabilmesi için bu öneriyi kabul etti. Şoförün haber vermesi üzerine kısa sürede gelen itfaiye erleri lastiğin arkasındaki bölümde sıkışan yavru kediyi çıkarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çaba sonunda kedi yavrusu sıkıştığı yerden çıkarıldı.  Su içirilen ve üzerine dökülen yavru kedi kaldırıma alınırken, otobüs şoförü yeniden direksiyona geçerek seferine devam etti. Minik yavrunun kurtarılması cep telefonu kamerası ile görüntülendi.


Kaynak: DHA

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