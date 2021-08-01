AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
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AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'dan Esenyurt'a giden İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

AVCILAR'dan Esenyurt'a giden İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Dumanlar yükseldiğini gören şoför aracı durarak yolcuları tahliye etti. Otobüsteki yangın çevredekilerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Avcılar'dan Esenyurt'a giden İETT otobüsünde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı. Yolda ilerleyen İETT otobüsünün şoförü, araçtan dumanların yükseldiğini fark etti. Aracı durduran sürücü yolcuları kısa sürede tahliye etti. Motor bölümündeki yangın şoför çevredekilerin yardımı ile yangın tüpleri ile kısa sürede söndürüldü. Yangın ve panik anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA İETT OTOBÜSÜNDEN DUMANLAR YÜKSELİNCE YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ - Haberler
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