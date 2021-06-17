Avcılar'da İBB zabıta ekiplerinin darp ettiği seyyar satıcı konuştu

Avcılar sahilinde seyyar olarak sattığı balonların balonların İBB zabıtaları tarafından patlatılarak darp edildiği iddia edilen seyyar satıcı Mehmet Yaşar yaşadıklarını anlattı.

Avcılar sahilinde seyyar olarak sattığı balonların balonların İBB zabıtaları tarafından patlatılarak darp edildiği iddia edilen seyyar satıcı Mehmet Yaşar yaşadıklarını anlattı. Yaşar, "Çocuklarım artık ben işe giderken 'baba zabıtalar yine senin önünü kesip dövecekler mi' diye soruyorlar" diye konuştu.

İddialara göre geçtiğimiz günlerde Avcılar sahilinde ek iş olarak balon satan Mehmet Yaşar'ın yanına gelen zabıta ekipleri, kendisine ceza yazacağını belirtti. Ceza yazmalarının nedenini soran Yaşar'a bir nedeni olmadığını belirten zabıta ekipleri, daha sonrasında ise Yaşar'a 'seni döveriz' diyerek tehditte bulundu. Tehdit üzerine sinirlenen Yaşar'ın tepki göstermesi üzerine, zabıta ekipleri ve Yaşar arasında tartışma başladı. Tartışma esnasında Yaşar'ın balonlarının patlatılmasıyla iyice gerginleşen ortamda, yaklaşık on kişilik zabıta ekipleri Yaşar'ı darp etti. O anları anlatan Yaşar, "Avcılar sahilde akşam saatlerinde ek iş olarak balon satıyorum. Daha önce de balon satmak için zabıta ekiplerinden izin almıştım ve hep izin verdikleri bölgede duruyordum. O gün zabıtalar geldi ve 'sana ceza keseceğiz' dediler. Bende ekiplere 'neden' diye sordum ve bir nedeni yok dediler. Sonra ise arkadan bir zabıta arkadaşları 'seni döveceğiz' dedi. Bende tepki göstererek sizin karşınızda çocuk yok, ne gerek var böyle bir şeye dedim ve zabıtalar benim balonlarımı alarak patlatmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar toplandı ve zabıtalara tepki gösterdi ve benim kimseye zararım olmadığını ekmeğimin peşimde olduğunu söylediler ama zabıtaları durdurmaya yetmedi. Yaklaşık 10 kişi oldular ve beni darp ettiler. Bu durumların yaşanmasına hiç gerek yoktu çünkü insanlar zaten zor geçiniyor. Çevredeki vatandaşlar araya girdiler ve beni ellerinden aldılar yoksa belki de çok daha kötü şeyler olacaktı. Bilmiyorum artık Allah sonumuzu hayırlı etsin. Ben yetkililere sesleniyorum bize bir yol gösterin. İşgaliye ise parasını verelim neyse vergisi ödeyelim ama kimsenin umurunda değil. Ortada kalmış durumdayız. Ben bugün ek iş olarak seyyar satıcılık yapmazsam aç kalırım. Ne yapayım yani gideyim uyuşturucu mu satayım, hırsızlık mı yapayım. Ben namusumla ekmeğimi kazanmaya çalışıyorum bunu kimse engellemesin" dedi.

"Biz sadece seyyar satıcıyız. Kötü bir şey yapmıyoruz, ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz"

Ek iş olarak balon satmak zorunda olduğunu belirten Yaşar, "Çocuklarım artık ben işe giderken 'baba zabıtalar yine senin önünü kesip dövecekler mi' diye soruyorlar. Haklı olarak çocuklar korkuyorlar. Başka bir seyyar satıcının yanına gidiyorum 'aman sen bize yaklaşma zabıta gelir' diyor. Yahu bu nedir, yazık günah resmen. Benim çocuklarıma bu korkuyu yaşatmaya hakları yok kimsenin yazık gerçekten. Biz sadece seyyar satıcıyız. Kötü bir şey yapmıyoruz, ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz" diyerek yaşadığı zorluğu anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı