14.10.2019 22:34

Avcılar'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 ağır yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına aldı, kavga sırasında kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfek ve 2 tabancaya da el konuldu.

Olay, saat 21: 00 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan 2 komşu dükkan sahibi tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıslardan 1'i dükkanında bulunan silahı çıkararak husumetli olduğu şahıslara kurşun yağdırdı. bunun üzerine kavgaya karışan diğer şahıslarda silahlarını çıkardı. Yaşanan çatışmada 3 kişi ağır yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın da hafif yaralandığı öğrendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda saldırganların saklandıkları adres belirlendi. Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca kavga sırasında kullanıldığı değerlendirilen 2 pompalı tüfek ve 2 tabancaya da polis ekiplerince el konuldu.

Kaynak: İHA