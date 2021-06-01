Avcılar'da Hurdalık Yangını
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Avcılar'da Hurdalık Yangını

Avcılar'da Hurdalık Yangını
Habermetre - Haberler | Toplum

HaberlerAvcılar'da hurdalık yangını1 Haziran 2021 SalıYeşilkent Mahallesi G-652 Sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katı ve yanındaki hurdalıkta yangın meydana geldi.

HaberlerAvcılar'da hurdalık yangını1 Haziran 2021 SalıYeşilkent Mahallesi G-652 Sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katı ve yanındaki hurdalıkta yangın meydana geldi. Saat 18: 40 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Esenyurt, Avcılar ve Bahçeşehir İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangında üst katlarda mahsur kalan 7 vatandaşımız ekiplerimizce tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edilirken olayda maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Habermetre

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