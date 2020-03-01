Avcılar'da hurdacılar arasındaki bıçaklı kavgada bir kişi öldü
Avcılar'da Afgan uyruklu hurdacılar arasında çıkan kavgada bir kişi öldü.
Avcılar'da Afgan uyruklu hurdacılar arasında çıkan kavgada bir kişi öldü.
Yeşilkent Mahallesi 550. Sokak'taki bir hurda deposunda çalışan Afgan uyruklu bazı kişiler arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirlerine bıçakla saldıran taraflardan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ramazan A. hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayın yaşandığı depoda inceleme yaptı.
Kaynak: AA