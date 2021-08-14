AVCILAR'DA HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI KIZI BOĞMAYA KALKAN TÜRKMENİSTANLI SINIR DIŞI EDİLECEK
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AVCILAR'DA HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI KIZI BOĞMAYA KALKAN TÜRKMENİSTANLI SINIR DIŞI EDİLECEK

AVCILAR'DA HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI KIZI BOĞMAYA KALKAN TÜRKMENİSTANLI SINIR DIŞI EDİLECEK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR Sahili'ndeki plajda yüzerken eşyalarının yerinde olmadığını gören Türkmenistan uyruklu Gul Muhammed C. (44), hırsızlıkla suçladığı Suriyeli Rawda S.'yi (16) denizde boğmaya kalktı.

AVCILAR Sahili'ndeki plajda yüzerken eşyalarının yerinde olmadığını gören Türkmenistan uyruklu Gul Muhammed C. (44), hırsızlıkla suçladığı Suriyeli Rawda S.'yi (16) denizde  boğmaya kalktı. Annesinin müdahalesi üzerine kızı bırakan Muahmmed C., çağrılan polis tarafından gözaltına alınarak, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki plajda meydana gelen olayda, Türkmenistan uyruklu Gul Muhammed C. denizde yüzerken kıyafetlerinin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine çaldığını öne sürdüğü kendisi gibi yüzen Rawda S.'yi iddiaya göre, boğmaya kalkıştı. Kızın annesinin olanları görüp bağırması üzerine çevredekiler tarafından müdahale edilerek Rawda S. kurtarıldı. İhbar üzerine sevk edilen polis Gul Muhammed C.'yi gözaltına aldı. Savcılık ile yapılan görüşmede kızın 18 yaşından küçük olduğu göz önüne alınarak Rawda S.'nin ifadesi Çocuk Bürosu tarafından alındı. Hakkında 'Kasten yaralama' suçundan işlem yapılan, Türkiye'de kalma süresi dolduğu belirtilen Gul Muhammed C. ifadesinde kıyafetlerinin yerinde olmadığını görünce bunları aldığını düşündüğü kızı korkutmak için birkaç kez kafasını suya batırıp çıkardığını, pişman olduğunu, kıyafetlerini de bulduğunu söyledi.

Kız ve annesi şikayetçi olurken şüpheli Gul Muhammed C., savcılığın talimatı ile sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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AVCILAR'DA HIRSIZLIKLA SUÇLADIĞI KIZI BOĞMAYA KALKAN TÜRKMENİSTANLI SINIR DIŞI EDİLECEK - Haberler
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