Avcılar'da her sabah yüzerek güne başlıyorlar
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Avcılar'da her sabah yüzerek güne başlıyorlar

Avcılar'da her sabah yüzerek güne başlıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da ikamet eden bir grup arkadaş, her sabah 2 kilometre yüzerek güne başlıyorlar.

Avcılar'da ikamet eden bir grup arkadaş, her sabah 2 kilometre yüzerek güne başlıyorlar. Grup, hem yarışmalara hazırlanan arkadaşlarına eşlik ediyor hem de müsilajdan temizlenen denizin keyfini çıkarıyorlar.

Avcılar'da ikamet eden bir grup arkadaş, her sabah 2 bin metre yüzerek güne başlıyor. Erken saatte sahilde buluşan arkadaş grubu, ikişer ikişer gruplar halinde kulaç atarak denizin keyfini çıkarıyor. Kimsenin olmadığı saatlerde gelen arkadaşlar, yaz kış demeden kulaç atıp etkinliklerini gerçekleştiriyor. 2 bin metre boyunca yaklaşık bin kulaç atan gruptan kimisi emekli iken kimisi de yüzmenin ardından işe gidiyor.

Yüzme ile birlikte her sabah antrenman yaptığını anlatan Triatlon Sporcusu Ufuk Hızarslan, "Her sabah saat 08.00'de yüzücü arkadaşlarla başlayıp, buruna kadar gidip, geri geliyoruz. Yaklaşık 2 bin metre her gün etkinliğimiz var burada. Saat 09.00 gibi bitiyor, Cumartesi-Pazar da kahvaltı yapıyoruz, sonra dağılıyoruz. Ben Triatlon sporu ile uğraşıyorum, yüzmenin ardından bisiklet sürüyorum veya başka sporlara katılıyorum. Triatlon branşında yarışmalara katılıyorum. Yaş grubumda 2017'de triatlon 3'üncüsü, 2019'da da Balkan Şampiyonu oldum" diye konuştu.

Müsilajdan sonra denizin keyfini çıkardıklarını ve zinde kalmak için yüzdüklerini anlatan Ali Çakıroğlu, "Biz her sabah en geç saat 08.00 gibi suya giriyoruz. Karşı kıyıya gidip geliyoruz. 2 bin metre yüzüyoruz. Zinde kalabilmek için, genç kalabilmek için spor yapıyoruz, herkese de tavsiye ediyoruz. Denizin durumu iyi, dün deniz anaları fena yaktı canımızı, bugün fena değildi. Müsilaj var bu ara ama eskisi gibi fena değil, yine de yüzüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Avcılar'da her sabah yüzerek güne başlıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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