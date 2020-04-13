AVCILAR'DA HAYIRSEVER BAĞIŞI İLE MASKE SEFERBERLİĞİ AVCILAR'da bir hayırsever, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne maske üretiminde kullanılan makine bağışladı.

AVCILAR'da bir hayırsever, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Avcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne maske üretiminde kullanılan makine bağışladı. Gönüllülerden oluşan 30 kişilik ekip, okul ve evlerde günlük 10 bin maske üretimine geçti.

Avcılar Milli Eğitim Müdürü Barış Yıldız'ın önerisi üzerine Halk Eğitimi Merkezi'ndeki (HEM) tekstil öğretmenleri gönüllü olarak maske dikimine başladı. Satın alınan kumaşlar, lisedeki dikiş atölyesine getirilerek, kesildikten sonra maske dikimine geçildi. Bu çabayı gören adının açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, maske üretiminde kullanılan bir makine ile maske üretiminde kullanılacak bir miktar kumaşı bağışladı. Satın alınan makine kısa sürede lisede monte edilirken, okuldaki yöneticiler, özel güvenlik görevlisi ve yardımcı hizmetlinin yanı sıra HEM tekstil eğitmenleri ve kursiyerlerin evlerinde gönüllü çalışmayı kabul etmesi ile 30 kişilik ekip oluşturularak, seri maske üretimine geçildi.

Avcılar Kaymakamlığı'na vekalet eden İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, okula gelerek ilçe Milli Eğitim Müdürü Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve "Koronavirüs salgını ile birlikte ülkemizin en büyük ihtiyaçlarından biri maske oldu. Hayırseverimizin bize hediye ettiği dikiş makinesi 2 gün içerisinde kuruldu. Günlük 10 bin maske üretimine başlandı" dedi.

Okulun Müdür Yardımcısı Gülgün Yıldırım, gönüllü ekipte el ele verdiklerini, kamu kuruluşlarındaki maske gereksinimini karşılamaya çalıştıklarını söyledi. Yıldırım, günlük 10 bin maske üretimini 2 katına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. Okulun moda tasarım alan şefi Yıldız Filizer, maskelerin tamamen steril ortamda üretildiğini ifade ederken HEM eğitmenlerinden Şenay Çelimli, "İnşallah bu günleri hep birlikte aşacağızö dedi. Okuldaki yardımcı personel Olcay Kaplan ile overlok ve dikiş öğrenen okulun özel güvenlik görevlisi Nurcan İmdat da bu kampanyaya katıldı. İmdat, "Bu projede gönüllü olarak katılmak istedim. Lütfen herkes evinde kalsın" dedi.

HEM giyim öğretmeni Zeynep Kaçan, dikiş makineleri olan kursiyerlerinin evlerinde birer odalarını maske üretim atölyesi haline getirdiklerini vurgularken, "Mutluyuz, gururluyuz" dedi. Evlerinde gönüllü maske diken kursiyerler, bir ağızdan "Hem evdeyiz, hem çalışıyoruz. Türkiye evde kal" çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA