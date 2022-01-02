Avcılar'da hastane güvenlik görevlisini darbeden şüpheli tutuklandı

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da, devlet hastanesinde güvenlik görevlisini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Avcılar'da meydana gelen kasten yaralama ve hakaret konularıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Ekipler, devlet hastanesinde güvenlik görevlisi C.Y'nin, E.M.Ç. tarafından darbedildiğini belirledi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olurken, yapılan araştırmada, E.M.Ç'nin hastaneye eşi ve çocuğuyla geldiği, eşinin güvenlik görevlisine soru sorması üzerine güvenlik görevlisiyle E.M.Ç. arasında tartışma çıktığı, E.M.Ç.'nin güvenlik görevlisine darp ve hakarette bulunduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli E.M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.