12.10.2019 16:25

Avcılar'da hasarlı minarenin sökülme anı havadan görüntülendi

İSTANBUL - Silivri açıklarındaki depremin ardından minaresinin bir kısmı yıkılan Avcılar Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinin dev vinç yardımıyla sökülmesi drone ile havadan görüntülendi. Caminin minaresindeki demirlerin ise standardın altında kalınlıkta olması ekiplerin dikkatini çektiği öğrenildi.

26 Eylül günü Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da bulunan Hacı Ahmet Tükenmez Cami'sinin minaresinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minare caminin avlusuna düşmüş cami ise yaşanan olay sonrası ibadete kapatılmıştı. Caminin yıkılan minaresinin sökülmesi için bugün çalışmalara başlandı. Çalışmaların en az 3 gün daha süreceği öğrenilirken dev vinç yardımı ile tonlarca ağırlıktaki minarenin bir parçası kaldırılarak güvenli alana indirildi. Ekiplerin çalışmaları sırasında minarenin çevresinde matkap ve demir kesme makinesi ile delikler açtığı görüldü. Minarede kullanılan demirlerin standartların altındaki kalınlıkta olması ise dikkat çekti.

Konuyla ilgili konuşan ekibin başındaki isimlerde mühendis Yavuz Baştürk, çalışmaların ortalama 3 gün süreceğinin ifade ederek, "İlk önce vinç ile çalışma yapacağız daha sonra makas kırımları gerçekleşecek. İçeride arkadaşlar kesim yapıyorlar. Daha sonra vinç yardımı ile arkadaş içeri alacak. Eski bir bina yaklaşık 35 yıllık bir yapıdan bahsediyoruz. Bu bölgede de genel olarak yapılan işlerde deniz kumu kullanılmıştır. Burada da gözümüze çarpan şeyler oldu" dedi.

Çalışmalar devam ederken minareden tonlarca ağırlıkta parçanın vinç ile kaldırıma anı da drone ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA