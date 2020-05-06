Avcılar'da hareketli anlar: Polisi gören uyuşturucu tacirleri kaçtı
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Avcılar'da hareketli anlar: Polisi gören uyuşturucu tacirleri kaçtı

Avcılar'da hareketli anlar: Polisi gören uyuşturucu tacirleri kaçtı
06.05.2020 15:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:48

Avcılar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç içindeki 2 kişi kaçarken 2 araca hasar verdi.

Avcılar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan araç içindeki 2 kişi kaçarken 2 araca hasar verdi. Kaçanlardan birisi kıskıvrak yakalanırken, polisin lastiğini ateş ederek patlattığı araç olay yerinden 2 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli 20 fişek uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, Firüzköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı ve içindeki kişileri takip etmeye başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden birisi araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Diğer şüpheli ise araç ile birlikte kaçmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne hızla giren zanlı, iki araca çarparak zarar verdi. Nefes kesen kovalamaca sırasında polis ekipleri şüphelinin aracının lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Lastiklerinin patlamasına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Poyraz Caddesi'nde aracı bıraktı. Polis yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şüphelinin çarptığı araçta bulunan kadın sürücü, gazetecilere çok korktuğunu söyledi. İlk yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 20 fişek uyuşturucu ele geçirildi. Polis, kaçan zanlının da uyuşturucu ticareti yaptığı ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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