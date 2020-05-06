Avcılar'da hareketli anlar; polisi gören 'torbacı' 3 araca çarparak kaçtı

AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu araç, 3 araca çarptı.

AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu araç, 3 araca çarptı. Şüphelilerden biri araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Polisin lastiğine ateş ederek patlattığı araç, olay yerinden 2 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Yakalanan şüphelinin üzerinden satışa hazır 20 paket uyuşturucu madde çıktı.

Olay, Firuzköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı ve içindeki kişileri takip etmeye başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden birisi araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada satışa hazır 20 paket uyuşturucu ele geçirildi.

Diğer şüpheli ise araç ile birlikte kaçmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne hızla giren zanlı, 3 araca çarparak zarar verdi. Nefes kesen kovalamaca sırasında polis ekipleri şüphelinin aracının lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Lastiklerinin patlamasına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Poyraz Caddesi'nde aracı bıraktı. Polis yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Polis kaçan şüpheyi arıyor. Şüphelinin çarptığı araçlardan birinin içinde bulunduğunu söyleyen bir kadın sürücü ise olay sırasında korktuğunu söyledi.

- İstanbul

Kaynak: DHA