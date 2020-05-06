Avcılar'da hareketli anlar... Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri kaçtı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılar'da hareketli anlar... Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri kaçtı

Avcılar'da hareketli anlar... Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri kaçtı
06.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:09

Avcılar'da hareketli anlar.

Avcılar'da hareketli anlar... Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri kaçtı

Şüphelilerden birisi 20 fişek uyuşturucu ile yakalandı, kovalamaca da 2 araç zarar gördü

İSTANBUL - Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki 2 kişi kaçarken 2 araca hasar verdi. Kaçanlardan birisi kıskıvrak yakalanırken polisin lastiğini ateş ederek patlattığı araç olay yerinden 2 kilometre uzakta terk edilmiş halde bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli 20 fişek uyuşturucu madde ile yakalandı.

Olay, Firüzköy Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri şüphe üzerine bir aracı ve içindeki kişileri takip etmeye başladı. Polisin 'dur ihtarına' uymayan şüphelilerden birisi araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.

Diğer şüpheli ise araç ile birlikte kaçmaya başladı. Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ne hızla giren zanlı, iki araca çarparak zarar verdi. Nefes kesen kovalamaca sırasında polis ekipleri şüphelinin aracının lastiklerine ateş ederek durdurmaya çalıştı. Lastiklerinin patlamasına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, yaklaşık 2 kilometre uzaktaki Poyraz Caddesi'nde aracı bıraktı. Polis yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şüphelinin çarptığı araçta bulunan kadın sürücü, gazetecilere çok korktuğunu söyledi. İlk yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada 20 fişek uyuşturucu ele geçirdi. Polis kaçan zanlının da uyuşturucu ticareti yaptığı ihtimali üzerinde duruyor.

Avcılar'da hareketli anlar... Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri kaçtı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haber
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haber
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır Haber
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Yeni dönemin adı Kontrollü Sosyal Hayat'tır
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haber
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haber
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haber
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
350 yerine 330 gramlık pide satan fırıncı: Bu Ramazan pidesi değil, ekmek pidesi
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Akbank'tan Ramazan Bayramı'na özel 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 20 kuruş, motorine 27 kuruş zam geldi
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
Son dakika: Bakan Albayrak: IMF ile swap anlaşması gündemimizde değil
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 6 Mayıs'ta 2 bin 360 kişi hayatını kaybetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Aynadaki görüntüsüyle kavga eden horoz, gülümsetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
Samsun'da bir hayırsever, iki bakkalın veresiye defterini 20 bin lira ödeyerek satın aldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı
Muğla'ya giriş-çıkış yasağı kalkınca Bodrum'a giren araç sayısı yüzde 25 arttı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
İstanbul'dan cenazeye gelen bir kişi, köydeki 6 kişiye virüs bulaştırdı
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ameliyat geçirmedi
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Bakan Koca'nın kalabalık olmasına tepki gösterdiği İstiklal'de yine aynı görüntü ortaya çıktı
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı Hakkari'de görüldü
Koronavirüs salgını başladığında 'Hemen biter' diyenler şimdi 'Uzun sürecek' diyor
Koronavirüs salgını başladığında "Hemen biter" diyenler şimdi "Uzun sürecek" diyor
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
Gram altın 393 lira ile tarihin en yüksek seviyesini görmesinin ardından 392,3 liradan işlem görüyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Yusuf Aslan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Falcao Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Avcılar'da hareketli anlar... Polis kovaladı, uyuşturucu tacirleri kaçtı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 18:28:48. #1.15#
title