AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİDE TABANCA ÇIKTI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİDE TABANCA ÇIKTI

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde bulunan bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİDE TABANCA ÇIKTI
19.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:45

AVCILAR'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında durdurulan otomobilde bulunan bir kişide ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Hastaneye gittiklerini öne süren araçtaki 3 kişiye 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Reşitpaşa Caddesi'ndeki denetim noktasında durdurulan otomobildeki 3 kişinin şüpheli hareketleri polisin dikkatini çekti. Hastaneye gitmek istediklerini öne süren 3 kişinin üzerinde arama yapılırken, birinin sırtında kemerinin arkasına sakladığı ruhsatsız tabanca bulundu. Tabancayı neden taşıdığı sorulan kişi, "İntihar etmeyi düşünüyorum" dedi. Bunun üzerine ters kelepçe takılan şüpheli, karakola götürüldü. Diğer iki kişinin üzerinde ve aracın içinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Üzerinde tabanca bulunan şüpheli, Avcılar Polis Merkezi'ne teslim edilirken, araçtaki şüpheli dahil 3 kişiye Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı Haber
Tavşanlı'da denetim yapan doktorun testi pozitif çıktı, 50 berber karantinaya alındı
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine 'Günlerce ağladım, sıra sende' notuyla 1 ton soğan gönderdi Haber
Çin'de bir kadın, kendisini aldatan sevgilisine "Günlerce ağladım, sıra sende" notuyla 1 ton soğan gönderdi
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir Haber
Çinli bilim insanları duyurdu: Koronavirüs aşısına gerek kalmayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çocuklara bayram hediyesi
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Haber
Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı Haber
Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Acun Ilıcalı'nın kulübü satın almak istediğini doğruladı
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 29'a yükseldi
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
Pakistan'da bir erkek ile görüntülenen iki kız çocuğu, aileleri tarafından öldürüldü
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
19 Mayıs saat 19.19'da evlerden İstiklal Marşı okunacak
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'ne uluslararası koronavirüs soruşturması
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Esed, kuzeni ve ülkenin en zengin insanı olan Rami Mahluf'un mal varlığına el koydu
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Büyükçekmece'de korkutan görüntü! Kronomid istilası yaşanıyor
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney, oğlunu tehlikeye atmamak için antrenmanlara katılmayacak
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan Sabri Sarıoğlu sorusu, sosyal medyayı salladı
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Karantina bölgesine girmeye çalışırken yakalanan şahıs, kesilen cezaya ağlayarak itiraz etti
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Adıyaman'da bir baba, tartıştığı oğlunu bıçakladı
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Bakan Soylu, Gazeteci Müyesser Yıldız'a sert çıktı: Bir PKK bir de sen üzülmüşsün
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
Yalancı katil balinalar tarihte ilk kez Türkiye kara sularında görüldü
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
İslamiyet'e ve Hz. Muhammed'e hakaret eden Fırat Erez tutuklandı
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Merih Demiral'dan Ronaldo itirafı: Karşılaşmayı hiç istemezdim
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Prof. Dr. Ersoy, Akdeniz bölgesi için uyardı: 8 şiddetinden büyük depremden etkilenebilir
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Son dakika: Suriye'de savaş bitebilir! Esed rejimi ve muhalifler masaya oturacak
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Dirk Kuyt ile görüştüğünü yazdı
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Çinli uzmanlara göre, koronavirüs enfeksiyonun çaresi insan vücudunda bulunuyor
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
Bilim insanları yaşlanmayı hızlandıran yiyecekleri tespit etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık bulunmamaktadır
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturmalarla ilgili açıklama: Hukuka aykırılık...
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan Waorani kabilesine de sıçradı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Neva Cem Yılmaz Hazal Kaya Hatice Çarpar
Spor Neymar Ali Koç Hasan Şaş Metin Oktay Bülent Uygun
Daha Fazla Haziran 19 Mayıs Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA HAREKETLİ ANLAR; DURDURULAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİDE TABANCA ÇIKTI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.5.2020 16:45:37. #1.15#
title