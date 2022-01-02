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Avcılar'da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Avcılar'da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı Avcılar'da geçtiğimiz günlerde yakınını korona virüs testi için hastaneye getiren şahıs, acil serviste güvenlik görevlisini darp etmişti.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - - Avcılar'da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı

İSTANBUL - Avcılar'da geçtiğimiz günlerde yakınını korona virüs testi için hastaneye getiren şahıs, acil serviste güvenlik görevlisini darp etmişti. Güvenlik görevlisinin darp edildiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırgan ise gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde yaşanmıştı. Eşi ve çocuğu ile korona virüs testi için hastaneye gelen E.M.Ç. adlı şahıs, hastasının acil durumda olduğunu ileri sürerek, sağlık çalışanlarıyla tartışmış ardından da acil serviste güvenlik görevlisi C.Y.'ye yumruklar atarak darp etmişti. Yaralanan güvenlik görevlisi ise şahıstan şikayetçi olmuştu. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları doğrultusunda saldırgan gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. güvenlik kamerasına ise şahsın, güvenlik görevlisini darp ettiği anlar anbean yansıdı.

Avcılar'da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı

Avcılar'da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı

Avcılar'da güvenlik görevlisine saldıran hasta yakını gözaltına alındı

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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