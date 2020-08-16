Avcılar'da Gölcük Depremi'nde hasar gören apartman 21 yıl sonra yıkıldı
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Avcılar'da Gölcük Depremi'nde hasar gören apartman 21 yıl sonra yıkıldı

1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi'nde ağır hasar görerek hakkında yıkım kararı verilen 7 katlı bina, yapılan güçlendirme çalışması sonrasında dosyasının yeniden incelenmesi üzerine 21 yıl sonra yıkıldı.

Avcılar'da Gölcük Depremi'nde hasar gören apartman 21 yıl sonra yıkıldı
16.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:09

1999 yılında yaşanan Gölcük Depremi'nde ağır hasar görerek hakkında yıkım kararı verilen 7 katlı bina, yapılan güçlendirme çalışması sonrasında dosyasının yeniden incelenmesi üzerine 21 yıl sonra yıkıldı.

Gümüşpala Mahallesi'nde, bodrum ve zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli apartmanın, 17 Ağustos 1999 tarihinde yaşanan Gölcük Depremi'nde hasar görünce yıkılması kararlaştırıldı. Geçen yıl yaşanan 5,6 büyüklüğündeki Silivri Depremi'nin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD) apartmanın akıbetini sordu. Bunun üzerine Avcılar Belediyesi, Gölcük Depremi'nden bu yana insanların yaşadığı apartman için tebligat çıkarttı ve bina polis eşliğinde Ekim ayında boşaltıldı. Boşaltılan binanın yıkımı gerçekleştirildi.

Yıkılan binayla ilgili konuşan Ali Şahin, "Burası Silivri Depremi ardından ilk boşaltılan binalardandı. Ancak, bir türlü yıktırılamadı. 1 yıla yakın süren çabamız sonuç verdi. Yıkılması mahallemiz için hayırlı olsun" dedi. Yıkım şirketinde çalışan Yücel Özden de, binanın güçlendirilme ile sağlam hale getirildiğini ancak, Avcılar'daki birçok binada olduğu gibi zemininde oturmalar bulunduğunu söyledi. Özden, yıkımın kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. 

 


Kaynak: DHA

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