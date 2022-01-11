Avcılar'da göçükteki işçi ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Avcılar'da göçükteki işçi ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Avcılar'da göçükteki işçi ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

Avcılar'da bir işçinin öldüğü, bir işçinin de yaralandığı inşaattaki göçükle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Avcılar'da bir işçinin öldüğü, bir işçinin de yaralandığı inşaattaki göçükle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı'nda dün meydana gelen ve Cemal Eker'in hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı göçükle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu inşaatın müteahhidi ile 2 çalışan gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişi, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu arada Cemal Eker'in cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Tekirdağ'da toprağa verileceği öğrenildi.

Avcılar'da inşaat alanında göçük

Avcılar'da inşaat alanında göçük

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri

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