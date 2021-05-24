AVCILAR'DA GİZLİ BÖLMEDE ALKOL ALIP, İSKAMBİL OYNAYAN 10 KİŞİYE CEZA

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir tekel büfesinin arkasında oluşturdukları bölmede akol alıp, iskambil oyunu oynarken yakalanan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira ceza uygulandı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında bir tekel büfesinin arkasında oluşturdukları bölmede akol alıp, iskambil oyunu oynarken yakalanan 10 kişiye toplam 34 bin 690 lira ceza uygulandı.

Avcılar Kaymakamlığı'na bağlı denetim ekibi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini aralıksız sürdürdü. Yeşilkent Mahallesi'ndeki bir tekel büfesinin arkasında gizli bölme bulan ekipler, yasağa rağmen alkol alıp, iskambil oyunu oynayan 10 kişiye 3 bin 469'şar liradan toplam 34 bin 690 lira ceza kesti.

Denetim kapsamında 5 iş yerine idari yaptırım uygulanırken, 24 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı