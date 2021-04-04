Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
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Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AVCILAR'da bir şüpheli girdiği apartmandaki tüm ayakkabıları poşete doldurup çaldı.

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AVCILAR'da bir şüpheli girdiği apartmandaki tüm ayakkabıları poşete doldurup çaldı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 27 Mart Cumartesi günü saat 06.30 sıralarında Parseller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın kapısının açık olduğunu fark eden bir kişi, binaya girerek katları dolaştı. Dışarıda gördüğü tüm ayakkabıları, apartmanın girişine toplayan hırsız daha sonra da poşete doldurup, kaçtı. Sabah uyandıklarında ayakkabılarının olmadığını fark eden apartman sakinleri, güvenlik kameralarını izlediğinde hırsızlığı görerek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları parmak izi ve güvenlik kamerası çalışmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Apartmanda yaşanan hırsızlık anları ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere, şüphelinin apartmana girişi ve topladığı ayakkabıları poşete doldurması yansıdı.

Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA
Son Dakika | AVCILAR'DA GİRDİĞİ APARTMANDAKİ TÜM AYAKKABILARI ÇALAN HIRSIZ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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