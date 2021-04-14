Avcılar'da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor
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Avcılar'da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor

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Avcılar'da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor

Avcılar Belediyesi, pandemi koşulları nedeniyle Ramazan ayına yönelik kültürel etkinliklerini sosyal medya mecralarına taşıyor.

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Avcılar Belediyesi, pandemi koşulları nedeniyle Ramazan ayına yönelik kültürel etkinliklerini sosyal medya mecralarına taşıyor.

Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun şekilde hazırladığı çevrimiçi programlarla, Avcılarlılara keyifli dakikalar ve unutulmaz müzik ziyafetleri sunmayı amaçlıyor. Ramazan aylarının vazgeçilmezi olan Hacivat ile Karagöz oyunu, ud dinletisinden kanto ve orta oyununa kadar birçok zengin içerik belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanarak Avcılarlıların evlerine konuk olacak. Haftanın 4 günü 20.30'da yayınlanacak olan programların ilki "Hürmüz'ün Kocaları", 14 Nisan Çarşamba günü izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyerek şunları söyledi:

"Bu yıl kalabalık sahur ve iftar sofralarımızda sevdiklerimizle bir arada olamadık, onlara gönlümüzce sarılamadık. Güzel insanların kenti Avcılar evde kalmak zorunda olduğumuz pandemi koşullarında Ramazan eğlencesinden mahrum kalmasın diye birbirinden güzel etkinlikler hazırladık. Komşularımızın zor günlerden geçtiğimiz bugünlerde keyifli zamanlar geçireceğini umuyorum. Ramazan ayının birlik ve beraberlik içinde karşılıklı yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü ve kardeşlik duygularımızı güçlendirmesini temenni ederim." - İSTANBUL

Avcılar'da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor
Avcılar'da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor
Avcılar'da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor
Avcılar'da geleneksel Ramazan etkinlikleri sosyal medyaya taşınıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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