Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi - Haberler
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Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

AVCILAR'da şiddetli fırtınanın etkisi ile yerinden uçarak bir bölümü sarkan çatı, itfaiyenin çabası ile kontrollü kesilerek yola düşürüldü.

AVCILAR'da şiddetli fırtınanın etkisi ile yerinden uçarak bir bölümü sarkan çatı, itfaiyenin çabası ile kontrollü kesilerek yola düşürüldü.

Merkez Mahallesi Afacan Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatısı şiddetli fırtınada büyük gürültü ile havalandı. Bir süre sürüklenen çatının önemli bölümü binanın üzerinden sarktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen itfaiye yolu kapatarak araçları buradan tahliye etti. Çatıya çıkan itfaiye erleri bellerine halat bağlayarak yola doğru sarkan çatıyı motorlu testere ile keserek kısmen parçalamaya çalıştı. Yağmur ve fırtınada yaklaşık 1 saat çalışan itfaiye erleri, binanın üzerinden sarkan büyük parça sonunda kesilerek kontrollü olarak yola düşürülürken herkes rahat bir soluk aldı.

Binanın üst katında oturan Hilal Akan, fırtınanın şiddetini arttırması ile birlikte çok büyük bir gürültü ile irkildiklerini, çatı savrulurken tavadan tozlar döküldüğünü belirtirken "Yola düşse büyük facia olabilirdi" dedi.


Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

Avcılar'da fırtınanın uçurduğu çatının sarkan kısmı böyle indirildi

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Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri

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