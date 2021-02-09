Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı
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Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı

09.02.2021 11:48 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:53
Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı

AVCILAR'da fırtınanın yarattığı şoku atlatan aileler, kırılan camlarını değiştirmeye başladı.

AVCILAR'da fırtınanın yarattığı şoku atlatan aileler, kırılan camlarını değiştirmeye başladı.

Dün akşam etkili olan fırtına Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'taki bir binanın çatı katında bulunan kameriyeyi sökerek uçurdu. Savrulan kameriye bir binanın ön cephesine çarparak birçok pencerenin kırılmasına neden oldu. İki otomobil de üzerine düşen kameriye parçaları ile kullanılamaz hale geldi. Bu sabahın ilk ışıkları ile birlikte açık camcı bulan aileler, binanın ön cephesindeki kırık camlarını değiştirmeye başladı

 Evinin camları kırılan Erol Çetingöz, çok büyük bir gürültü ile irkildiklerini önce bitişikteki kentsel dönüşüme giren boşaltılan binanın yıkıldığını düşündüklerini şoku atlatmaya çalıştıklarını söyledi.


Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı
Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı
Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı
Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı
Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı
Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı
Avcılar'da fırtınada sökülen kameriye binanın ön camlarını kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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