AVCILAR'DA FIRINDAKİ SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI
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AVCILAR'DA FIRINDAKİ SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

AVCILAR'DA FIRINDAKİ SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDIİhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da ekmek fırınındaki sadaka kutusu, işyerine müşteri gibi gelen bir kişi tarafından çalındı.

30.05.2020 09:36 | Son Güncelleme: 30.05.2020 09:42

AVCILAR'DA FIRINDAKİ SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'da ekmek fırınındaki sadaka kutusu, işyerine müşteri gibi gelen bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile kaydedildi.

Olay, Mustafakemal Paşa Mahallesi'ndeki bir fırında saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Fırın sahibi Kerem İmece, pişen ekmekleri çıkarmak için çaba harcarken elinde ceket bulunan bir kişi içeri girerek, hamur almak istedi. Fırında çalışan bir işçi poşet getirirken, müşteri gibi gelen kişi işlerin nasıl olduğunu sorarak sohbet etmeye, bir yandan da elinde tuttuğu ceketi ile gözüne kestirdiği sadaka kutusunun üzerine örtüp kendisine doğru çekerek çaldı. Kerem İmece, istenen hamuru poşete koyduktan sonra müşteriye teslim ederken, parasının üzerini verdi. Sadaka kutusunu çalan kişi daha sonra hızla uzaklaştı.

Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden Kerem İmece, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince, hırsıza tepki gösterdi. Kendisinin fırındaki ekmeğin yanmaması için çaba harcadığı sırada gelen hırsızın arkasını döndüğü sırada bir yandan kendisi ile sohbet ederken, diğer yandan kutuyu çaldığını belirterek, "Böyle olmaz. Ramazan ayında müşterilerin öğrenciler için verdiği fitre veya hayır paralarının bulunduğu hayır kutusunu çalıyor. Bu yapılacak bir şey değil. Çok ayıp. İkinci kez bu yapılıyor. Çalınan kutuda 500-600 TL olduğunu tahmin ediyorum. Sabah tek eleman ile çalışıyordum. Fırında pişen ekmeği çıkarmanın derdindeydim. O ise, kutuyu aldıktan sonra hiç bir şey olmamış gibi hızla çıkıp gitti. 500 TL ile zengin mi olacak? Adam hayır için sadaka veriyor, fazladan ekmek parasını kutuya atıyor. İhtiyacı varsa gelsin, ben ekmeğini vereyim. Ama çalmasın. 25-26 yaşlarındasın. Yaşından, benim boyumdasın utan. Çok rahat, gözünü benden ayırmadan çalıp gidiyor. Polise de başvurdum." dedi.

AVCILAR'DA FIRINDAKİ SADAKA KUTUSUNU BÖYLE ÇALDI

Kaynak: DHA

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