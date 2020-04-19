- Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı
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Avcılar, 3. Sayfa

- Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı

- Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı Avcılar'da fırıncıların tekme tokatlı ekmek dağıtma kavgasına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

19.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:54
- Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı

- Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı

İSTANBUL - Avcılar'da fırıncıların tekme tokatlı ekmek dağıtma kavgasına karışan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sokağa çıkma kısıtlama kararının ardından Avcılar'da ekmek dağıtımı yapan 2 fırının çalışanları aynı sokakta ekmek dağıtımı nedeniyle çıkan tartışmada tekme tokat kavga etmişlerdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerin ardından harekete geçen Avcılar polisi olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Tarafların bir birinden şikayetçi oldukları öğrenilirken olaya karışan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Avcılar'da fırıncıların tekme tokat kavgasına 4 gözaltı

Kaynak: İHA

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