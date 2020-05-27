Avcılar'da fabrika yangını (3)
Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
27.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:14
Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi Kocaali Caddesi'ndeki plastik ürün imal edilen fabrikada, tadilat esnasında kaynak yapıldığı sırada sıçrayan kıvılcımların naylonları tutuşturması sonucu yangın çıktı.
Bunun üzerine fabrikadan dışarı çıkan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, bütün fabrikayı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kaynak: AA