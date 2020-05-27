Avcılar'da fabrika yangını - (2) Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Avcılar'da plastik ürün imalatı yapılan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, Firüzköy Mahallesi'nde plastik ürün imalatı yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA