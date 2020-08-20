AVCILAR'DA EVDEN ÇALDIKLARINI SATARAK İZMİR'DE TATİL YAPAN ŞÜPHELİLER KAMERADA AVCILAR'da bir evden hırsızlık yapan çaldıklarını satarak tatile giden 3 şüpheli, İzmir'e kaldıkları otelin yakınlarında yakalandı.

AVCILAR'da bir evden hırsızlık yapan çaldıklarını satarak tatile giden 3 şüpheli, İzmir 'e kaldıkları otelin yakınlarında yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar'da 9 Ağustos günü 3 şüphelinin girdikleri bir evden otomobil anahtarı, 3 bin 500 dolar, 1 adet lüks marka saat, 2 adet dizüstü bilgisayar, tablet ve 2 adet cep telefonun çalınması ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, çalışmalarının devamında güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini ve çaldıkları bilgisayar, saat, cep telefonları ve tableti bir dükkanda sattıklarını tespit etti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelileri yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin İzmir'de bulunan bir otele tatile gittiklerini belirledi. Ekipler, 14 Ağustos tarihinde şüphelileri Çeşme'de kaldıkları otelin yakınlarında yakaladı.Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Batıcan G.(23)'ün 16, Şahin M.(40)'ın 3, Can A.(22)'nın 4 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüphelilerin çaldıkları ürünleri bir dükkanda sattıkları, İzmir'e tatile gittikleri belirtildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edien şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar.

Öte yandan şüphelilerin,satmak için çaldıklarını poşetlerle dükkana getirmeleri, birinin parmak izi bırakmamak amacıyla eldiven takması ile İzmir'de otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA