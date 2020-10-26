Son dakika haberi... Avcılar'da evden 100 bin liralık hırsızlık  kamerada
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Son dakika haberi... Avcılar'da evden 100 bin liralık hırsızlık  kamerada

26.10.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.10.2020 09:31
Son dakika haberi... Avcılar'da evden 100 bin liralık hırsızlık  kamerada

Son dakika haberi... AVCILAR'da bir kişi, girdiği evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı.

AVCILAR'da bir kişi, girdiği evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye evin güvelik kamerasına yansıdı.

Olay, cumartesi günü saat 19.20'de Hasan Ünal Caddesi'nde bulunan evde yaşandı. İddiaya göre; bir kişi kimsenin olmadığını fark ettiği evin bahçesine atladı. Şüpheli, sağı solu iyice gözetledikten sonra bir üst kata tırmandı. Yaklaşık yarım saat sonra tırmandığı yerden çantayla aşağı inen şüpheli, bahçeden çıkarak kayıplara karıştı.

Ev sakinleri, bir süre sonra geldiklerinde evin karıştırılmış olduğunu fark etti. Yaptıkları kontrolde, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bilgisayarın yerinde olmadığını anladılar. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi.

O ANLAR KAMERADA YANSIDIGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin evin bahçesine atladığı, çevreyi iyice gözetlediği görülüyor. Şüphelinin, duvara tırmanarak bir üst katta çıktığı ve yarım saat sonra elinde çantayla indiği, duvardan atlayarak ortadan kaybolduğu kameraya yansıyor.Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

 


- İstanbul
Son dakika haberi... Avcılar'da evden 100 bin liralık hırsızlık  kamerada
Son dakika haberi... Avcılar'da evden 100 bin liralık hırsızlık  kamerada
Son dakika haberi... Avcılar'da evden 100 bin liralık hırsızlık  kamerada
Son dakika haberi... Avcılar'da evden 100 bin liralık hırsızlık  kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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