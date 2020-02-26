: Avcılar'da evde uyuyakalan genci itfaiye ve polis ekipleri uyandırdı

26.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:31

AVCILAR'da bir üniversite öğrencisi, arkadaşı ile birlikte kaldıkları evin kapısını içeriden sürgüledikten sonra telefonlara yanıt vermeyince itfaiye, polis ve 112 ekipleri seferber oldu. İtfaiye erlerinin merdivenli araç ile girdikleri dairede uyur halde bulduğu genç ışıklar yanınca uyandı.

Denizköşkler Mahallesi Oya Sokak'taki bir apartmanın 4'üncü katında kalan iki arkadaştan biri, eve girmek istedi. İçeriden sürgülenen kapının bir türlü açılmaması ve telefona yanıt alınaması üzerine arkadaşı, içerideki Fatih Kaya'nın yaşamından endişe edilmeye başlandı. Arkadaşı, uzun süren çabalarına rağmen evde kalan Kaya'ya ulaşamayınca itfaiye, polis ve 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İtfaiye erleri, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden gelen bir ekibin gözetiminde eve ulaşmak için merdivenli araç kullandı. 112 ekibi de binanın hemen yanında bekledi.

Komşuların meraklı bakışları arasında merdvienli araçla eve ulaşarak içeri giren itfaiye eri, kapıyı polislere açtı. İçeri giren görevliler, ışığı yakınca Fatih Kaya uyandı. Yatağında derin uykuda olduğu anlaşılan Fatih Kaya, tüm görevlilerin kendisi için seferber olduğunu öğrenince gülmekten kendisini alamadı. Tutanak tutan görevliler binadan ayrıldı.

Kaynak: DHA

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