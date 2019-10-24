Avcılar'da ev yangını
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Avcılar'da ev yangını

Avcılar'da 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

24.10.2019 20:42
Avcılar'da ev yangını

Avcılar'da 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi Yüksel Sokak'taki 4 katlı bir binanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ettikten sonra daireleri kontrol etti.

Yangın sonrası evde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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