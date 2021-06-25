Avcılar'da ev boşaltma gerginliğinde kendini yakmaya çalıştı

Avcılar'da, ikamet eden Altan Keyvan isimli şahıs, eniştesi ile arsa satın alarak, çıkardığı vekaleti teslim etti.

Avcılar'da, ikamet eden Altan Keyvan isimli şahıs, eniştesi ile arsa satın alarak, çıkardığı vekaleti teslim etti. Keyvan aldığı senetlere karşılık gösterdiği dairesi, vekaletini verdiği eniştesi tarafından borcuna karşı başka kişiye satıldı. Boşaltma kararı alınan iki katlı bina önünde gerginlik meydana geldi.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde ikamet akrabaları ile iki katlı evde oturan Altan Keyvan, eniştesi ve akrabası olan R.K. ile birlikte arsa satın aldı. Satın aldıkları arsa için ödenecek paraya karşı birlikte senet verdiler. Ancak Altan Keyvan satın alma ve inşaat yapma konusunda işinin yoğun olduğu gerekçesiyle vekalet çıkarıp eniştesi ve akrabası olan R.K.'ye verdi.

İddiaya göre, R.K. ise aldığı borç para aldı. Borcunu ödeyemeyince Altan Keyvan ile aldığı arsayı borcuna karşılık sattı. Bunun üzerine arsayı satarak, elinde Keyvan'ın senetleri olan adam ise dairelerin boşaltılması için dava açtı. Mahkeme boşaltma kararını verdikten sonra, tebligatların kendilerine gelmediğini mahkeme sürecinden haberdar olmadığını söyleyerek karşı çıktı.

Binayı satın alan kişi, bina sakinlerini icraya vererek, boşaltılmasını istedi. Olay yerine gelen icra görevlileri ile bina sakinleri arasında gerginlik çıktı. Altan Keyvan, gelen nakliyecileri görünce tiner bidonunu alarak kendini yakmaya çalıştı. Polis Keyvan'ı ikna ederek, sakinleştirdi.

Boşaltma kararına tepki gösteren bina sakinlerinden bazıları sinir krizi geçirirken, ağlayan bir çocuğu polis ekipleri teselli etti.

"Usulsüz bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar"

Olayı anlatan Altan Keyvan, "Ortaklarım vardı, ben vekalet verdim. Benden habersiz adamın arsasını satıyorlar, tefeciden para alıyorlar. Arsayı tefeciye borç olarak veriyorlar. Benim de arsa sahibinde senedim olduğu için icraya verdi. Ben kefil oldum. İcraya koyunca bilirkişi geldi 730 bin TL değer biçti. Ama ikinci bir bilirkişi raporu gelmiyor. Usulsüz bir şekilde beni buradan çıkarmaya çalışıyorlar. Üç daire, bir dükkan, iki katlı, hepsi dolu. Demirciyim esnafım dükkanım da evin altında. 200 bin TL karşılığında bu binayı almaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Alacaklıların avukatı ise konuya ilişkin açıklama yapmayacaklarını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı