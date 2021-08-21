AVCILAR'DA ESNAF ELBİRLİĞİ İLE 41 ENGELLİ, DAR GELİRLİ ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİ

AVCILAR'da engelliler derneğinin çağrısı üzerine bir araya gelen 41 esnaf kirve olarak dar gelirli, öksüz, engelli 41 çocuğu sünnet ettirerek, düğün yaptı.

AVCILAR'da engelliler derneğinin çağrısı üzerine bir araya gelen 41 esnaf kirve olarak dar gelirli, öksüz, engelli 41 çocuğu sünnet ettirerek, düğün yaptı.

Avcılar Engellilere Hizmet Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, bir bölümü engelli, öksüz, dar gelirli ailelerin çocuklarını sünnet ettirememelerini göz önüne alarak esnaf ile bağlantı kurarak, bunlara el birliği ile düğün yapmayı önerdi. 41 esnaf bu çağrıya olumlu yanıt verince hazırlıklara başlandı. Sünnet kıyafetinden, kır bahçesine, pamuk şekerden, patlamış mısıra kadar her ayrıntının düşünüldüğü yemekli sünnet düğünü için Ambarlı Mahallesi'ndeki bir kır bahçesi işletmecisi kapılarını açtı. 41 çocuk özel bir hastanede ücret alınmadan sünnet edildikten sonra kirveleri olan esnaf tarafından süslenen otomobillerle düğünün yapılacağı bahçeye getirildi. 'Nedime' kıyafetli iki genç kız tarafından karşılanan, iki yanında yeniçeri kıyafetli kişinin durduğu tahta oturtulan sünnet edilen çocuklar hatıra fotoğrafları çektirdi. Yemekli gecede mehter takımı ile birlikte yürüyüş yapan çocuklara kına da yakıldı. Kirve ve yakınlarının takı taktığı çocuklar gece geç saatlere kadar eğlendi.

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan'ın da katıldığı sünnet düğününde konuşan Avcılar Engellilere Hizmet Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar, duyarlı esnafın çağrılarına olumlu karşılık verdiğini, kirvelerin kuru yemişinden, pilavına kadar her ayrıntıya hemen olumsuz yanıt verdiklerini onlara aileler adına teşekkür borçlu olduklarını söyledi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı