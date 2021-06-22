Avcılar'da eski eşini vuran kişi tutuklandı
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Kader Kocayemiş'in ifadesini alan savcı, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Kader Kocayemiş'in ifadesini alan savcı, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'na 4 el ateş ederek yaralayan şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelinin, Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüleceği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş