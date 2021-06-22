Avcılar'da eski eşini vuran kişi tutuklandı
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Avcılar'da eski eşini vuran kişi tutuklandı

Avcılar'da eski eşini vuran kişi tutuklandı
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Kader Kocayemiş'in ifadesini alan savcı, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden saat 10.00 sıralarında Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Kader Kocayemiş'in ifadesini alan savcı, tutuklanması istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkeme, eski eşi Gönül Ayvacıoğlu'na 4 el ateş ederek  yaralayan şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Şüphelinin, Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürüleceği belirtildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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