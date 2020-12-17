Avcılar'da eşini darp ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı
17.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:26
Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada F.S.A. isimli kadının boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gördüğü paylaşımları üzerine çalışma başlattı.
Ümraniye'de gözaltına alınan Ö.A. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış