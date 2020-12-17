Avcılar'da eşini darp ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı
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Avcılar'da eşini darp ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

17.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:26

Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da boşanma aşamasındaki eşini darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü, sosyal medyada F.S.A. isimli kadının boşanma aşamasındaki eşinden şiddet gördüğü paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

Ümraniye'de gözaltına alınan Ö.A. sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da eşini darp ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı
Avcılar'da eşini darp ettiği öne sürülen zanlı serbest bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:26:39. #1.14#
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