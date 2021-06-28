Son dakika haberi! Avcılar'da elektronik eşya dükkanında yapılan hırsızlık anı kameralara yansıdı
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Son dakika haberi! Avcılar'da elektronik eşya dükkanında yapılan hırsızlık anı kameralara yansıdı

Son dakika haberi! Avcılar'da elektronik eşya dükkanında yapılan hırsızlık anı kameralara yansıdı
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Avcılar'da elektronik eşya satan bir iş yerine giren maskeli 3 kişi tarafından yaklaşık 160 bin lira değerindeki eşyanın bir dakika içerisinde çalınmasına ilişkin anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da elektronik eşya satan bir iş yerine giren maskeli 3 kişi tarafından yaklaşık 160 bin lira değerindeki eşyanın bir dakika içerisinde çalınmasına ilişkin anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Fidan Sokak'ta Hasan Arı'ya ait bilgisayar alım satımı yapılan iş yerini, sabah saatlerinde babası Hanifi Arı (73) açtı.

Hanifi Arı, iş yerinin önünü ve çevresini süpürdüğü sırada minibüsten inen maskeli 3 kişi işyerine girdi.

Hasta olan ve yaşlılığı nedeniyle Hanifi Arı'nın müdahale edememesini fırsat bilen zanlılar, iş yerindeki yaklaşık 160 bin lira değerindeki elektronik eşyayı çalarak aynı minibüsle olay yerinden kaçtı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüste ayrıca 2 maskeli kişinin daha olduğu belirlendi.

Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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