AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM - Haberler
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AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerinde denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri ile Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'ndeki eğlence yerlerinde saat 22.00'den itibaren denetim yaptı. Eğlence yerlerinin izin belgeleri ve tek tek incelenirken, içeride bulunanların GBT sorgulaması yapıldı. Ekipler, kapalı mekanlarda sigara ve yüksek ses ile müzik ile ilgili kontrol ve uyarılarda da bulundu. Denetimlerin sık aralıklarla yapılacağı ifade edildi.

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM

AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM
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Haber: AVCILAR'DA EĞLENCE YERLERİNE DENETİM - Haberler
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