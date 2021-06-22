Avcılar'da eğlence mekanına korona virüs baskını
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Avcılar'da eğlence mekanına korona virüs baskını

Avcılar'da eğlence mekanına korona virüs baskını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın düzenleyen polis ekipleri, 11 şahsa 38 bin TL para cezası kesti.

Avcılar'da korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına baskın düzenleyen polis ekipleri, 11 şahsa 38 bin TL para cezası kesti.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yarısı Avcılar Reşatpaşa Caddesinde alkollü eğlence mekanının açık olduğunu belirledi. Mekana giren ekipler içeride 11 şahsın bulunduğunu tespit etti. 11 şahsa toplam 38.159 TL idari para cezası uygulandı. Eğlence mekanı da polis ekipleri tarafından kapatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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