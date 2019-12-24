Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye...
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Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye...

Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti.

24.12.2019 17:16 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:21
Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye...

'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti. Zanlı, olay yerine kısa sürede gelen ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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