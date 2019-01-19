Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL DHAAvcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Avcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor. 

Görüntü dökümü:

----------

-Yana çatıdan görüntü

-itfaiyenin müdahalesi

-detaylar

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et