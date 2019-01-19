Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

Avcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Yana çatıdan görüntü

-itfaiyenin müdahalesi

-detaylar

Kaynak: DHA