Avcılar'da Dondurma Fabrikasında Yangın(1)
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN / İSTANBUL DHAAvcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL DHA
Avcılar'daki bir dondurma fabrikasının çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Yana çatıdan görüntü
-itfaiyenin müdahalesi
-detaylar
Kaynak: DHA