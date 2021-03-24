Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu
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Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu

24.03.2021 10:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:24

Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu İSTANBUL - Avcılar'da bir anda başlayan dolu yağışı ardından kar yağışına döndü.

Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu

İSTANBUL - Avcılar'da bir anda başlayan dolu yağışı ardından kar yağışına döndü. Yağış sonrası çatılarda ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde bölgesel olarak kar ve dolu yağışı zaman zaman görülmeye devam ediyor. Avcılar'da da bir anda başlayan dolu yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Kısa süreli yağış sonrasında araçlarda ve çatıların üzerinde beyaz örtü oluştu.

Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu
Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu
Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu
Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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