Avcılar'da dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar denetime takıldı
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Avcılar'da dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar denetime takıldı

28.02.2021 11:30 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:37
Avcılar'da dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar denetime takıldı

AVCILAR'daki sokağa çıkma kısıtlamasında dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar cezadan kurtulamadı.

AVCILAR'daki sokağa çıkma kısıtlamasında  dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar cezadan kurtulamadı.

Avcılar'ın girişindeki Namık Kemal Caddesi'nde sabit denetim noktası oluşturuldu. Ekipler, geçiş yapan araçların plaka bilgilerini ve içindekilerin sokağa çıkma izin belgeleri olup olmadığı tek tek kontrol etti. Muayenesi geçmiş veya zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlar dün çekici ile otoparklara çektirilirken, sahipleri veya sürücülerine ceza yazıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonunda uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenler hakkında ise Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 TL para cezası uygulanabilmesi için tutanak tutuldu. Polisin tutanak tuttuğunu gören sürücülerden biri, hamile eşi ile dolaşmak için Esenyurt'tan geldiğini belirtirken, saat 17.00'ye kadar  dışarı çıkmanın serbest olduğunu bildiğini söyledi. Tutanağı imzalamak zorunda kalan adamın eşi dışarıda gezen çok sayıda kişi bulunduğunu, onlara ceza yazılmadığı için imza atmayacağını söyledi.  Polis, hazırladığı tutanağı alarak, kadının imza atmak istemediğine dair altına not düştü.

Direksiyon başında durdurulan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, pazartesi günü annesinin işe gideceğini, araca benzin doldurmaktan geldiğini söyledi. Araç sahibine teslim  edilmek üzere otoparka çektirilirken, sürücü hakkında tutanak düzenlendi. Otomobil ile alışverişten dönen bir aile de denetim sırasında durduruldu, haklarında ceza tutunağı düzenlendi. Sürücü işlem yapan polis hakkında şikayetçi olacağını, kaymakamlığa itiraz edeceğini belirtirken, güçlükle ikna edilerek aracına bindirilebildi.

Avcılar'da dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar denetime takıldı
Avcılar'da dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar denetime takıldı
Avcılar'da dolaşmaya, benzin almaya, araçla alışverişe çıkanlar denetime takıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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