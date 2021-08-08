AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI 4 YARALI

Avcılar'daki şiddetli patlama ve ardından çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra bölgeye bomba uzmanları sevk edildi.

Avcılar'daki şiddetli patlama ve ardından çıkan yangınla ilgili söndürme çalışmalarının tamamlanmasından sonra bölgeye bomba uzmanları sevk edildi. Uzmanların yanı sıra hassas burunlu AFAD ve İstanbul İtfaiyesi'ne ait iki köpek de incelemelerde kullanılmak üzere olay yerine getirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bomba Uzmanları, olay yerindeki patlamayla ilgili araştırma yaptı.

Çalışmalar sırasında sokak boşaltılarak bariyerler çekildi ve çevredeki vatandaşlar uzaklaştırıldı. Enkaz ve savrulan parçalarda inceleme devam ederken, patlamanın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı