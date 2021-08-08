AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI (2)İhsan DÖRTKARDEŞ-Ahmet YEŞİLMEN-Cemre DURMUŞ-Osman BAKIR-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'DA ayakkabı imalathanesinde patlama meydana geldi.

İSTANBUL-(Havadan görüntülerle) AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI (2)

İhsan DÖRTKARDEŞ-Ahmet YEŞİLMEN-Cemre DURMUŞ-Osman BAKIR-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'DA ayakkabı imalathanesinde patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Mahir Sokak'ta bulunan ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. 3 katlı binanın alt katında bulunan ve ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralanırken, binanın ön cephe duvarı yıkıldı. Çevre binalarda ve bina önündeki araçlar da zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye,sağlı ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek söndürdü. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Patlama noktası havadan da görüntülendi.

AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI
AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI
AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI
AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kadıköy'de 3'üncü kattan düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Kadıköy'de 3'üncü kattan düşen kadın hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: AVCILAR'DAKİ PATLAMANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
Son dakika haberi: AVCILAR'DAKİ PATLAMANIN BOYUTU GÜN AĞARINCA BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Avcılar'da şiddetli doğalgaz patlaması mahalleliyi sokağa döktü: 3 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Tuğba Özay Gülben Ergen
Spor Muslera Metin Oktay Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVCILAR'DA DOĞALGAZ PATLAMASI: 4 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 11:24:52. #1.14#

title