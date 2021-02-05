Avcılar'da diş kliniğindeki olayla ilgili konuşan Burcu Şirin: Bana el kaldırdı

AVCILAR'da, borcunu ödenmesi için diş kliniğine çağrılan Burcu Şirin adlı kadın kocası ile beraber diş hekimleri ile tartıştı. Koca, eşine bağırdığını iddia ettiği hekimi darp edip, ona küfür etti. Burcu Şirin ise klinik çalışanın kendisine el kaldırması üzerine tartışmanın çıktığını söyledi.

Olay, 2 Şubat Salı günü saat 17.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Ispartakule Bulvarı'nda bulunan diş kliniğinde meydana geldi. İddiaya göre, klinikte 2018 yılından bu yana tedavi olan Burcu Şirin, kalan borcunu ödemediği gerekçesi ile çalışanlar tarafından arandı. Verilen hizmet yüzünden sağlık sorunları yaşadığını söyleyen Şirin, ödeme yapmayacağını ve yasal yollara gitmek istediğini söyledi. Bunun üzerine klinik çalışanı Şirin'e, telefonda bağırıp, 'beni oraya getirme' diyerek kliniğe çağırdı. Bunun üzerine Burcu Şirin kocası ile birlikte kliniğe geldi. Burada yaşanan tartışmada klinik hekimlerinden biri elini kadına doğru hareket ettirdi. Kocası Bülent Şirin, bunun üzerine bu kişinin eline vurdu. Karı koca ve klinik çalışanları arasında sözlü tartışma devam ederken, eşine hekimin bağırdığını iddia eden Bülent Şirin, küfürler savurdu. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve karı kocayı polis merkezine götürdü.

"BENİ TELEFONLA ARAYIP BAĞIRARAK, HAKARET ETTİ"

Yaşanan tartışmayı anlatan Burcu Şirin, klinik çalışanın kendisine telefonda bağırıp, hakaret ettiğini iddia ederek, "2 sene önce Ispartakule'de bir diş kliniğinde, tedavi oluyordum. Çok ciddi sıkıntılar oldu. 3 bin liralık ödemenin yarısını ödeyip, kalan yarısını ödemedim. Muhasebecileri aradığımda ısrarla yasal yollara başvurmalarını ve sağlığımla oynadıklarını söyledim. Daha sonra 13 bin lira ödeyerek tedavi oldum. Dişlerimi tekrar toparlamaya çalıştım ama hepsi olmadı. Sağlık sorunları yaşadım onlardan dolayı bu nedenle de parayı ödemeyeceğimi belirttim kendilerine. Mahkemeye gitmelerini istedim. Yasal yollardan benimle irtibata geçmelerini istedim. Buna rağmen hastane kurum sahibi Süleyman Bey, beni telefonla arayıp bağırarak, hakaret etti. 'Sinirlendirme beni. Beni oraya getirme' tarzında konuştu. Bizi kliniğine çağırdı" dedi.

"BANA EL KALDIRDI"Klinik çalışanın kendisine el kaldırması üzerine tartışma çıktığını ileri süren Şirin, "Eşim ile kliniğe gittik. Kliniğe gittiğimizde öncesinde saklandı sonra da çıkarak, çok tahrik edici bir üslup ile konuştu. Çalışanlarına da, 'Kameralarınızı açıp, çekin. Sağlık personeline saldıracaklar' dedi. Tahrik ettikten sonra, eşim bağırdı, küfür de etti. Ondan sonrasında Süleyman Bey bana el kaldırdı. Bana vurmak istediğinde 'eşim sen kime el kaldırıyorsun' diyerek, onun elini indirmeye çalıştı. Bir sürtünme yaşandı aralarında. Onun üzerine ben mahalle muhtarımızı ve polisi aradım. Polis çağırdım oraya" ifadelerini kullandı.



- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı