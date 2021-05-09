Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk

Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da hafta sonu tam kapanmaya rağmen parklar ve caddeler insanla doldu.

Avcılar'da hafta sonu tam kapanmaya rağmen parklar ve caddeler insanla doldu. Avcılar'da dikkat çeken kalabalık kameralara da yansıdı.

17 gün boyunca sürecek olan tam kısıtlamaya rağmen güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Avcılar sahilde parklarda oluşan kalabalık dikkatlerden kaçmadı. Kimileri sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp banklarda dip dibe oturdu, kimileri de maske takmadan yan yana yürüyüş yaptı. Vatandaşların sosyal mesafeyi hiçe saydığı anlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk
Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk
Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk
Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk
Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Aykut Erdoğdu Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Hakan Sabancı Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Ozan Tufan Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Avcılar'da dikkat çeken yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 16:08:33. #1.16#

title