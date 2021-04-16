Avcılar'da devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı
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Avcılar'da devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı

Avcılar'da devrilen tır nedeniyle yol trafiğe kapandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Avcılar'da virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

Avcılar'da virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, yol trafiğe kapandı.

H.B. yönetimindeki metal hurda yüklü 34 VA 8505 plakalı tır, TEM Otoyolu Ispartakule katılımındaki üst geçitte virajı alamayarak devrildi.

Kazada yaralanan şoför H.B. itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı ve Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tırdaki hurda yola dökülürken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı.

İş makineleriyle hurdalar toplanırken devrilen tırı yoldan kaldırma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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