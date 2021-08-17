Avcılar'da depreme dikkat çekmek için 'Sesi mi duyan var mı' anonsu
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Avcılar'da depreme dikkat çekmek için 'Sesi mi duyan var mı' anonsu

Avcılar'da depreme dikkat çekmek için 'Sesi mi duyan var mı' anonsu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde yapılan sosyal deneyle, 'Sesimi duyan var mı?' anonsu yapıldı.

Avcılar'da 17 Ağustos Depreminin yıl dönümünde yapılan sosyal deneyle, 'Sesimi duyan var mı?' anonsu yapıldı. Marmara Caddesi'nde yapılan anonsu duyan vatandaşların bir kısmı ürperirken bir kısmı durumu anlamaya çalıştı.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22. yıl dönümünde Avcılar Belediyesi deprem gerçeğini hatırlatmak için bir farkındalık çalışması yaptı. Avcılar Belediyesi ilçenin en yoğun merkezlerinden olan Marmara Caddesi'nde ses düzeneği ile ilçe sakinlerine depremin simgesi olan "Sesimi Duyan Var Mı?" cümlesiyle deprem gerçeği konusunda farkındalık oluşturdu.

Belediye ekipleri tarafından Marmara Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte depremin simgesi olan sesin duyulması ile 6 farklı noktadan ilçe sakinlerinin tepkileri kayıt altına alındı.

Kameralara yansıya görüntülerde sesi duyan bazı vatandaşların ürperdiği bazı vatandaşların ise şaşkınlıkla durumu anlamaya çalıştıkları görüldü. - İSTANBUL

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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